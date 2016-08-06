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Девушкам Владивостока предлагают стать русалками (фото)

Девушкам Владивостока предлагают стать русалками (фото)

Фото: @mermaid_slobodchikova_nastia

Необычное объявление появилось в соцсетях Владивостока: его жительницам предлагают примерить на себя "шкуру" русалки, сообщают "Вести:Приморье".

"Хочешь попробовать себя в роли русалки? Я помогу тебе в этом 🧜🏼‍♀️.Аренда хвоста для сказочных фотосессий 🧜🏼‍♀️😍", - гласит текст в сообщении. О стоимости и условиях аренды предлагается договариваться в индивидуальном порядке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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