Девушкам Владивостока предлагают стать русалками (фото)

Необычное объявление появилось в соцсетях Владивостока: его жительницам предлагают примерить на себя "шкуру" русалки, сообщают "Вести:Приморье".

"Хочешь попробовать себя в роли русалки? Я помогу тебе в этом 🧜🏼‍♀️.Аренда хвоста для сказочных фотосессий 🧜🏼‍♀️😍", - гласит текст в сообщении. О стоимости и условиях аренды предлагается договариваться в индивидуальном порядке.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]