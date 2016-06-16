В приморской Ливадии на фестиваль «Живой источник» собрались молодые мастера декоративно-прикладного творчества и начинающие модельеры. Коллекции из Владивостока, Находки, Партизанска, Хабаровского края с элементами удэгейских и нанайских орнаментов, бело-голубыми цветками гжели, украинской вышивкой — публике показали именно те, кто выдумывал и создавал оригинальные этнические наряды. Наши корреспонденты познакомилась с талантливой молодежью.

Первое, на чем останавливается взгляд — дивный зверь тонкой работы. Тигр в бисере из поселка Хор. Схему, форму разрабатывали сами, говорит Алевтина Цой.

Алевтина Цой, руководитель фольклорно-этнографической мастерской «Эвелен», пос. Хор, Хабаровский край: «Мы его рисовали в батике, расшивали, и в куколках, девчонки наши расписывали, везде мордочка тигра».

Тигриный лик и в орнаментах авторских сумок: вся коллекция — по амурским мотивам, вплоть до обуви. Народы земли и воды, гольды и удэге, расшивают свои халаты под речную волну, украшают изображениями зверей, птиц и рыб. Вышивка и аппликация, точно, как у коренных малочисленных народов Дальнего Востока, уникальным делают простой подростковый комбинезон! Другой формат — платье-флаг Лады Комоловой.

- Платье с орнаментом женьшеня.

И в цветах родного для девочки Партизанска. Платье-гжель Саша Рубец собственноручно выкраивала и расшивала, может быть, немного ей помогали взрослые.

Александра Рубец, автор платья в стиле «гжель», г. Партизанск: «Это довольно распространенный мотив, известный всему миру. Я его взяла, потому что очень нравятся цвета, и сама гжель, у меня дома много посуды, выполненной в этой технике».

Рыбья кожа, из которой дальневосточники до сих пор шьют обувь и одежду — на этот раз из Кондона. Наталья Дигор привезла сумочки, которые разлетаются как горячие пирожки — всё в столицу моды, Милан.

Наталья Дигор, мастер, с Кондон, Хабаровский край: «Это одна из моих последних работ. Нанайская охотничья сумка. А сейчас положить можно какие-то мелочи, та же мастерица может их в сумочку складывать».

Идеи в воздухе, только подхватывай и применяй. Экстравагантно. Как это делает Даша Агеева. Ее шапочка и для зимы подойдет, и летом пригодится.

Дарья Агеева, юный модельер, ДЮЦ им. Баневура, г. Владивосток: «Узор защищает дом от напасти, зверя или человека лихого».

Ксения Волчкова, юный модельер, ДЮЦ им. Баневура, г. Владивосток: «Мы живем у моря, и я решила использовать подручные материалы».

Ракушки, мех — и как преображается Ксюша Волчкова. А это уже подиум. И прохладно-белый выход юных моделей фольклорно-этнографической мастерской «Эвелен».

Твори, выдумывай, пробуй — не забывая о месте, в котором родился, о природе, людях, зверях. Многонациональная российская колыбель десятый год подряд живым источником подпитывает талантливую приморскую и приамурскую молодежь. И это главное достижение этнофестиваля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]