Во Владивостоке пожарные спали из огня троих человек
Вечером 17 июля в 21.44 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о пожаре по улице Багратиона. Огнеборцы прибыли на место происшествия и обнаружили, что в подъезде жилого дома на пятом этаже горит электрический щит.
Из задымлённого помещения пожарные оперативно эвакуировали троих человек.
В 22.00 пожар был локализован, а в 22.23 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. На пожаре работали 5 человек личного состава и 1 единица техники. В результате происшествия никто не пострадал.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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