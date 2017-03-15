Редкую «птицу счастья» спасли в приморском нацпарке
Одну из самых красивых птиц Приморского края выходили научные сотрудники национального парка «Земля леопарда». Травмированный восточный широкорот не мог летать и рисковал погибнуть, но благодаря должному уходу быстро пошел на поправку и благополучно вернулся в дикую природу. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.
Синюю птицу с травмой нашли в центральной части нацпарка у дороги, она долгое время была прикована к земле. По предположению специалистов, к моменту обнаружения широкорот провел под палящим солнцем не менее суток. Осмотр найденыша показал, что у него почти полностью отсутствовал хвост: все перья, кроме одного, были выбиты. Пернатый мог стать жертвой атаки хищника либо был случайно задет проезжающим у нацпарка автомобилем.
Было очевидно, что без посторонней помощи животное могло погибнуть. Но «экзотической» птице повезло. Она оказалась в надежных руках научных сотрудников «Земли леопарда» и получила необходимую помощь. Специалисты составили для широкорота сбалансированный и питательный рацион из яиц, творога, морковки и мяса, иногда позволяя своему подопечному лакомиться насекомыми.
В течение нескольких дней птица оправилась от полученной травмы, а поврежденный хвост начал быстро восстанавливаться. В результате после нескольких тренировочных полетов широкорот набрался сил и смог твердо «встать» на крыло. Упорхнув из рук своих спасителей, синяя «птица счастья», как ее ласково прозвали сами научные сотрудники, отправилась домой, в лес.
Как отметил приморский орнитолог Юрий Глущенко, восточный широкорот – достаточно редкая птица в России, численность которой за последние десятилетия сокращается. Распространен в Индии, Японии, Китае и даже в Австралии. Приморский край и юг Хабаровская края являются северной границей ареала. Гнездится он в дуплах, гнездах, зачастую обустроенных другими птицами. Главный поставщик «квартир» для широкорота в Приморье – черный дятел. Питается насекомыми, в первую очередь – жуками. В английском языке восточного широкорота называют долларовой птицей из-за узора под крыльями.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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