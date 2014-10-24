«Вести: Приморье. Интервью»: Особая профессия — скорая помощь
«Вести: Приморье. Интервью» с Дмитрием Чуриловым, главным врачом КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Владивостока» и Александром Федейкиным, главным врачом КГУП «Станция скорой медицинской помощи города Уссурийска».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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