Лучшие приморские моменты можно увидеть на фотовернисаже во Владивостоке. Видеорепортаж Ольги Катренко
Как по Владивостоку слона водили, а в Босфор Восточный впервые вошел круизный гигант, каким с высоты птичьего полета выглядит Дальнегорск, и чем «Аллигатор» отличается от арсеньевской «Акулы» — пожалуй, самые яркие моменты из жизни Приморья доступны теперь компактно на фотовыставке в картинной галерее. Вернисаж открылся на Партизанском проспекте, 12 и посвящен 80-летию края. Но слишком хорош, чтобы быть просто исторической вехой.
Можно не помнить их имен, хотя под каждым снимком подпись и название. Но не забудешь таких фотографий. Скорее, пейзажей, портретов, натюрмортов от мастеров, для которых фотоаппарат — это холст и масло или акварель. Воздушный, редкостный морской шедевр Сергея Леонова. 1996-ой год.
Сергей Леонов, мастер фотографии: «Запомнилось чем. Был сильный ветер, и я в этот ветер залез на плотик, и с плотика делал снимок».
Курсанты парусника «Надежда» выросли давно, возможно, кто-то стал капитаном. Но точно — жизнь их связана с морем, как Владивосток с маяком на Токаревской кошке. Танкер с алыми боками пойман как раз на середине. А слон — в движении. Жесткий репортерский взгляд — что, где, когда — на этой выставке от Сергея Орлова и Юрия Смитюка. Но и они могут часами ждать невероятностей или сами творят эту звездную выдержку над Артемовской ТЭЦ.
- И Вы открыли новые имена. Очень хорош снимок зимний с красными листьями. Денис Романенко, кто он и откуда?
Елена Мельникова, председатель приморского регионального отделения Союза фотохудожников РФ: «Лично я с ним еще не знакома, я надеюсь, я лично его сюда пригласила. Тут как раз интернет помог найти автора».
Зима для фотохудожника — пора сложная. Тишь, гладь, лед, хлопья снега. Но алые листья как сердцебиение на лесной дороге. Или вот еще — конец февраля, мгновение бок о бок с белоплечим орланом. Снимок Ольги Васик, признанного мэтра птичьих портретов. И Ка-52 в этом ракурсе — крылатый, пусть и «Аллигатор». С высоты птичьего полета великолепен Дальнегорск. И заповедная река Бикин, осенний взгляд Александа Хитрова.
Алена Даценко, директор приморской государственной картинной галереи: «Они дают нам возможность пережить этот миг и заново получить впечатления о том, что мы видели, свидетелями чего становимся вновь и вновь. Это очень здорово. Ну а художественная сторона, это когда кадр определенной выдержки, когда сидишь, ловишь ракурс — это мастерство, безусловно, и оно прочитывается в фотографии».
Операторы не отстают, фиксируя свои прекрасные мгновения. Но всё же репортерское видео растворится в потоке информации. Чтобы помнили, выкручиваем зум или до 29 июля, пока работает вернисаж, рассматриваем фото приморских мастеров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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