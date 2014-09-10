В Чугуевском районе река перелилась через временное мостовое сооружение

В результате перелива через дорогу в селе Соколовка Чугуевского района жизнеобеспечение не нарушено. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Утром 18 июля 07.10 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что рядом со строящимся мостом в селе Соколовка (река Соколовка) Чугуевского района произошел перелив воды через временное мостовое сооружение (насыпь).

Объезд автотранспорта возможно, подтопленных территорий нет. Жизнеобеспечение населённого пункта не нарушено. Специалисты наблюдают за обстановкой.

Выставлен пост ГИБДД в количествен 3 человек и 1 единицы техники.

Спад уровня воды в реке ожидается к 14.00 18 июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]