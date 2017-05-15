В Приморье сохраняется угроза резких подъемов уровня воды в реках

В связи с обострением фронтальных разделов утром и в первой половине дня 17 июля в центральной части Приморского края прошли сильные дожди (от 15 до 45 мм за 12 часов), местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее) Во второй половине дня 17 июля интенсивность дождя уменьшилась, идут небольшие и местами умеренные осадки. Ночью 18 июля сохранятся местами небольшие и умеренные дожди.

Реки в берегах, уровни воды преимущественно ниже отметок выхода воды на пойму на 1,2-2,9 м, на отдельных участках рек северных районов - до 0,6 м. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС, в ближайшие трое суток, на реках края возможен подъём воды дождевых паводков на 0,4-1,8 м, на отдельных участках рек центральных районов ожидается выход воды из низких берегов. Сегодня сохраняется угроза резких подъемов уровня воды в верховьях рек и на малых водотоках, дождевым и речным стоком возможны подтопления низких мест, сельхозугодий, перемыв участков дорог, создается угроза безопасности низководных мостов и дамб. Опасных явлений не ожидается.

Нарушений в электроснабжении нет, аэропорт, ж/д работают в штатном режиме. Происшествий на социально значимых объектах не произошло. Жизнеобеспечение не нарушено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]