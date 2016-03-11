Джек Воробей и его подружка Ирина наконец-то на воле. Два тюленя, после лечения и выхаживания в реабилитационном центре в Тавричанке окрепли, подросли, существенно прибавили в весе. И теперь они готовы к самостоятельной жизни в океане.

- Это любовь моя этого сезона. С момента, когда перевели ее в бассейн, я заметила, что она ко мне тоже. Я прихожу с кормежкой и все тюлени убегают подальше, а этот бежит ко мне со всех ласт и кричит: «А-а-а-!»

Это про ларгу Ирину. Она поступила на лечение в реабилитационный центр с семью килограммами веса. Ее ластоногий коллега Джек Воробей весил 9, но состояние обоих вызывало опасения.

Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра «Тюлень»: «Очень критический был период, неделю было непонятно. Мы только вливания могли ей делать по 50 мл вместо 270. Еще подкожно постоянно кололи. Мы постоянно с ней были».

А сейчас это милые толстопузы. Ирина весит 33, а Джек — 43 килограмма. После погрузки на катер их везут на юг Амурского залива. У берегов острова Пахтусова эти ларги обретут свободу.

Всего в этом году их было одиннадцать, девятерых удалось спасти. Ирина и Джек Воробей завершили тюлений сезон 2018-го. Но в реабилитационном центре в Тавричанке сейчас всё только начинается. Сейчас идут последние согласования по новому проекту. Здесь планируют строить современную клинику для тюленей. Помочь нужному делу может каждый. Детали можно узнать на странице реабилитационного центра в социальных сетях.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]