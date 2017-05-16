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В Приморье ремонтируют дорогу на бухту Лазурная

В Приморье ремонтируют дорогу на бухту Лазурная

Дорожные рабочие продолжают ремонт дорог к популярным местам отдыха на юге Приморья. Так, идет ремонт подъезда к бухте Лазурная. Как сообщили «Вестям: Приморье», всего здесь заасфальтируют более пяти километров дороги с каждой полосы.

«Прежде всего на этом участке дороги устраняем колейность, последствия зимы. В смену укладываем 250 тонн асфальта. Задействуем до 10 единиц техники», – добавили специалисты.

Работы на дороге к бухте Лазурная планируется завершить в течение двух дней. 

Уже отремонтирован подъезд к бухте Муравьиная, продолжается ямочный ремонт на дорогах Артем–Находка и Раздольное–Хасан.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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