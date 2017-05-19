Аномальная жара накроет Приморье на выходных (карта температур)
В среду, 18 июля, над Приморьем смещается новый фронтальный раздел. В зоне фронта во второй половине дня начнет развиваться кучево-дождевая облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, не исключены грозы.
Воздух прогреется до +22…+30 °C.
В четверг, 19 июля, синоптическая ситуация в Приморье существенно не изменится. Сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха без существенных изменений.
Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Температура воздуха немного повысится. В четверг в городе ожидается погода с переменной облачностью, без существенных осадков. Станет теплее на 2–5 градусов.
В ближайшие выходные погоду большей части территории Приморского края будет формировать гребень тихоокеанского антициклона. В большинстве районов без осадков, только на севере могут пройти кратковременные дожди.
Сохранится вынос субтропической воздушной массы, и в Приморье вернется жаркая погода. Ночью температурный фон ожидается в пределах +14…+24 °C, днем на большей территории края столбики термометров поднимутся до +27…+34 °C, на побережье +19…+26 °C.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду, в воскресенье, 22 июля, жара на территории края усилится (см. карту "жары").
Во Владивостоке в выходные дни прогнозируется теплая погода без осадков. Днем температурный фон будет колебаться в пределах +24…+27 °C, в пригороде на 3–4 градуса выше. Ночью +19…+21 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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