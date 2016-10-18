«Вести: Приморье»: Что такое биочар и с чем его едят?
Биочар как знамя биологической революции! До Приморья добрались модные мировые тенденции органических продуктов. А вместе с ними доехали заграничные ученые и особая полевая добавка.
Лука Белелли-Маркезини, научный сотрудник кафедры почвоведения, Италия: «И то же они делают из остатков животных продукцию, но это уже другой вид биочара».
Но вот чего нет в Италии, так это нетронутой земли. А в Суражевке 25 лет подряд наблюдают опытное поле, где зерновые и овощные культуры растут сами по себе. Так в чем же суть международного эксперимента? И как на биочар реагирует приморская капуста? Ответы на вопросы в итоговом выпуске «Вестей: Приморье» в 21.45 на канале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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