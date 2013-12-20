Генеральная прокуратура усмотрела признаки мошенничества в продаже косаток за рубеж

Проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверкой выявлены нарушения федерального законодательства в области охраны водных биологических ресурсов, повлекшие причинение ущерба Российской Федерации в особо крупном размере.

Установлено, что в 2012 - 2015 годах руководство 4 коммерческих организаций предоставило в органы Росрыболовства ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности. На этом основании им были выданы разрешения на вылов более 10 особей. Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года введением моратория Международной китобойной комиссии. Их отлов на территории Российской Федерации допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

На самом деле злоумышленники, получившие разрешения на вылов крупных дельфинов, намеревались их продать. Семь отловленных особей содержали на базах Приморском и Хабаровском краях и впоследствии отправили за рубеж.

Согласно таможенным документам стоимость только одной косатки составила 77 млн рублей, а общая сумма причиненного Российской Федерации ущерба превышает 270 млн рублей.

В этой связи первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Александром Буксманом вынесено постановление о направлении материалов прокурорской проверки в Следственный департамент МВД России для решения вопроса об уголовном преследовании.

Предварительно Генеральной прокуратурой Российской Федерации в действиях руководителей коммерческих структур усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Результаты процессуальной проверки взяты под особый контроль.

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Напомним, «Вести: Приморье» рассказывали в своем репортаже «Косатка на миллион» о разрешении отлова 13 косаток в Охотском море.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]