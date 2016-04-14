«Вести: Приморье»: Цена знаний резко подскочила в Приморье
Высшее образование в Приморье дорожает. Ведущие вузы края объявили о существенном повышении расценок на обучение в этом году. В отдельных случаях студентам-первокурсникам придется платить в год на 100 тысяч рублей больше, чем их предшественникам.
Дарина Лутфулаева, абитуриентка: «Мои родители всю мою жизнь — все 11 лет — оплачивали обучение. И я представляю, как они устали от этого, как им тяжело. И я сама просто не позволю им отдавать такие деньги».
Сколько сегодня стоят знания, и чем обоснован рост цен? Ответы на эти вопросы вы узнаете в 18.40 в программе «Вести: Приморье» на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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