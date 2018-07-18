Автомобилисты Приморья теряют колеса по пути на пляж (фото)
По дороге на пляжи Хасанского района, сразу после Славянки, начинается один сплошной полигон для учебных точечных бомбордировок по придорожным насекомым. Ямы разной глубины как специально "расставлены" в хаотичном порядке. А ведь в Приморье наконец пришло лето и началось паломничество дальневосточников к давно уже незаповедным берегам. Некоторым автомобилистам не повезло дважды- потеряли два колеса сразу.
По чем стоит отдохнуть в Андреевка-сити и к каким дорожным сюрпризам готовиться страждущим пляжного отдыха узнаем уже скоро в репортаже Максима Каленника, который сегодня выехал к южным пляжам Приморья. Следите за эфирами!
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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