Ледокол «Капитан Хлебников» готовится снова отправиться в круиз в Арктику

В отпуск к белым медведям. Обновленный ледокол «Капитан Хлебников» после перерыва готовится принять туристов и снова отправиться в круиз в Арктику. Сегодня отремонтированный дизельэлектроход презентовали прессе. Красавец-ледокол, который владивостокцы имеют счастье наблюдать практически из любой точки центра города вот уже последние несколько месяцев, как оказалось, стоял все это время здесь не просто так. Ледокол «Капитан Хлебников» проходил глубокую модернизацию, чтобы снова принять на борт туристов со всего мира и отправиться с ними в круиз в Арктику.

Под круизное судно первый раз его переоборудовали в 1990 году, и тогда он начал обеспечивать уникальные и очень дорогие туры в Арктику и Антарктику. Потом ледокол все же вернулся к выполнению своих непосредственных обязанностей — он обеспечивал проводку судов в акваториях Магаданской области, Сахалина, ну, и везде по Дальнему Востоку по мере необходимости. Однако недавно было принято решение вернуть «Капитана Хлебникова», скажем так, в туризм. Его отремонтировали, значительно обновили каюты и другие бытовые помещения. Все-таки он должен соответствовать времени и уровню туристов, которые он принимает, а отправиться в круиз в Арктику и Антарктику могут позволить себе более чем обеспеченные люди.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]