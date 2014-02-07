Во Владивостоке придорожный торговец привлечен к ответственности
Придорожного торговца недоброкачественной рыбной и морепродукцией привлекли к административной ответственности во Владивостоке.
Специалисты Россельхознадзора и полицейские во время проверки в области соблюдения требований законодательства установили нарушения придорожным торговцем обязательных требований Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Продавец реализовывал продукцию животного происхождения без маркировки и в отсутствие документов.
На момент проверки с лотка открытого типа в районе Первой Речки житель Владивостока осуществлял торговлю рыбной и морепродукцией (мороженые корюшка, навага, сельдь, креветка) общей массой более 300 кг. Вся продукция хранилась и реализовывалась без маркировки и в отсутствие товаросопроводительной документации, обеспечивающей ее прослеживаемость.
По факту выявленных нарушений в отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.
Так как житель Владивостока, являясь продавцом, нарушил обязательные требования Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», по завершению административного дела Управлением в отношении него вынесено постановление о наложении административного штрафа.
Вся небезопасная продукция будет уничтожена либо утилизирована за счёт её владельца и под контролем сотрудников Управления.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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