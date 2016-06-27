Анонс на 19 июля
19 июня во Владивостоке в 17.00 в школе № 60 (ул. Русская, 43) пройдут общественные слушания по установлению постоянных публичных сервитутов.
19 июня во Владивостоке в 11.30 в школе № 54 (ул. Пацаева, 2) пройдет программа «На зарядку становись!»
19 июня во Владивостоке в 18.00 в библиотеке им. Горького пройдет заседание клуба любителей эксклюзивного кино «Зеркало».
19 июня во Владивостоке в 19.00 в «Хлебозаводе» пройдет открытые лекции Максима Жука из цикла «Экзистенциализм и литература ХХ века».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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