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Анонс на 19 июля

19 июня во Владивостоке в 17.00 в школе № 60 (ул. Русская, 43) пройдут общественные слушания по установлению постоянных публичных сервитутов.

19 июня во Владивостоке в 11.30 в школе № 54 (ул. Пацаева, 2) пройдет программа «На зарядку становись!»

19 июня во Владивостоке в 18.00 в библиотеке им. Горького пройдет заседание клуба любителей эксклюзивного кино «Зеркало».

19 июня во Владивостоке в 19.00 в «Хлебозаводе» пройдет открытые лекции Максима Жука из цикла «Экзистенциализм и литература ХХ века».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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