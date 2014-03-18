Китайская экспансия: Водные животные переселятся в Россию
Международная группа ученых сделала открытие в области биогеографии и выяснила, почему китайские виды рыб и других водных животных легко вселяются в экосистемы России и европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета (САФУ).
«Мы смогли уточнить границу между Палеарктическим и Ориентальным регионами. Ранее считалось, что восток Китая и Вьетнам относятся к Ориентальному региону. Однако, на самом деле, бассейны китайских рек Янцзы и Жемчужной, а также бассейн реки Красной и малые реки восточного Вьетнама относятся к Восточно-Азиатскому субрегиону Палеарктики», - цитирует пресс-служба одного из участников исследования, врио директора Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН Ивана Болотова.
По его словам, палеарктика простирается на север до бассейна Амура, Колымского нагорья, Камчатки и Чукотки.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Морские вести России», это открытие имеет большое значение для понимания процессов эволюции и расселения фауны Северной Азии, в том числе российского Дальнего Востока и Сибири.
«Наше открытие объясняет, почему китайские виды рыб и других водных животных так легко вселяются в экосистемы России и европейских стран. Получается, что китайская и российская фауны относятся к одному и тому же биогеографическому региону, то есть, нет каких-то жестких экологических ограничений для расселения», - подчеркнул Болотов.
По его словам, в связи с прогнозируемым потеплением климата, вполне возможна расширенная экспансия китайских видов на территорию России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.09.2017 В Приморье обнаружен новый вид пиявок, которые представляют опасность для моллюсков
-
18.08.2015 Ученые ДВФУ разработали масштабный проект всестороннего исследования Арктики
-
03.03.2015 Во Владивостоке летом откроется российско-корейский исследовательский центр в области мореплавания и изучения Арктики
-
25.12.2017 Ученые РФ и Китая проведут в 2018 году масштабный учет дальневосточных аистов
-
18.03.2014 Российские специалисты обсудят во Владивостоке проблемы прогнозирования наводнений в бассейне реки Амур
-
11.07.2018 Новые для России виды грибов-животных обнаружены на «Земле леопарда»
Добавить комментарий