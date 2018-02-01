С начала года средства автофиксации выявили свыше 380 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

В Приморском крае по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 389 тыс. 345 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 187 млн 326 тыс. рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 363 тыс. 637 постановлений о наложении штрафа на сумму 164 млн 320 тыс. 800 рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 15 тыс. 735 дел на сумму 19 млн 179 тыс. рублей, 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) – 21 тыс. 800 дел на сумму 10 млн 627 тыс. 500 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, в настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также несоблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]