Российский исследователь: На затонувшем в Русско-японскую войну крейсере «Дмитрий Донской» не было груза золота

Российский эксперт считает, что на затонувшем более 110 лет назад русском крейсере «Дмитрий Донской», который на днях обнаружили на специалисты из Южной Кореи, нет большого количества золота.

Ранее со ссылкой на южнокорейские СМИ сообщалось, что южнокорейские специалисты обнаружили на дне Японского моря крейсер «Дмитрий Донской», затонувший в 1905 году. Начались работы по подъему судна. Предположительно, на борту корабля в момент крушения находился груз из золотых слитков и монет общей стоимостью $133,4 млрд, однако эта информация не подтверждена, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Какой смысл было везти на военном кораблей такой ценный груз. Корабль шел на войну, была угроза затопления. Впервые слышу об этом (золоте на борту)», - сообщил историк, член Общества изучения Амурского края Русского географического общества Серей Корнилов.

По его словам, на борту, скорее всего, была судовая касса, но вряд ли там могли находиться огромные суммы.

«В судовой кассе могли быть монеты, слитки, но маловероятно, что в их было очень много», - сказал историк.

Корнилов отметил важность сделанной находки.

«Сама находка замечательная. Если корабль поднимут, это станет уникальной операцией. Насколько я помню, после Цусимского сражения ни одного затонувшего корабля не поднимали. Это важное историческое событие», - добавил С.Корнилов.

Он считает, что корабль мог неплохо сохраниться, поскольку крейсер бронированный, у него толстая обшивка, которая выдержала коррозию.

По его мнению, крейсер в дальнейшем можно было бы использовать в качестве музея.

Как сообщалось, южнокорейская компания Shinil Group начала работы по подъему со дна Японского моря российского бронированного крейсера «Дмитрий Донской», затонувшего в 1905 году. Останки корабля обнаружены в 1,3 км от острова Уллындо на глубине 434 метров.

Корабль затонул 113 лет назад во время Цусимского сражения. Экипаж, не желая сдаваться, открыл кингстоны и затопил корабль.

Предположительно, на борту корабля в момент крушения находился груз из золотых слитков и монет общей стоимостью примерно в 150 трлн вон ($133,4 млрд). Подтверждения информации о золоте на борту пока нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]