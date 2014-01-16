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Приморскую филармонию оборудуют по последнему слову звуковой техники

Приморскую филармонию оборудуют по последнему слову звуковой техники

Фото: РИА Новости

Субсидию на оснащение звуковым оборудованием из регионального бюджета получила и Приморская краевая филармония. Новое музыкальное оборудование в этом году получат учреждения еще девяти муниципальных образований Приморья.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, в ближайшее время два зала филармонии – большой и малый – впервые за 11 лет оснастят новым звуковым оборудованием. Таким образом, в новом, юбилейном 80-ом филармоническом сезоне концертные программы будут проходить в современном звуковом оформлении. Из краевого бюджета на эти цели было выделено более 10 миллионов рублей. После переоснащения учреждение культуры станет единственной филармонией на Дальнем Востоке, оборудованной по последнему слову звуковой техники.

Субсидию из краевого бюджета на покупку музыкальных инструментов получат и учреждения дополнительного образования в сфере культуры. Средства уже предусмотрели для девяти муниципалитетов – это Октябрьский, Черниговский, Пожарский, Пограничный, Кавалеровский районы, а также Находкинский, Арсеньевский, Лесозаводский городские округа и ЗАТО Фокино. Общая сумма субсидии составляет 4,1 миллиона рублей.

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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