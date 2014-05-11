Во Владивостоке сгорел коптильный цех

Поздно вечером 17 июля в 23.04 на пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о пожаре по улице Снеговая.

В 23.13 на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев, которые установили, что горит крыша коптильного цеха. В связи с сильным задымлением было принято задействовать звенья газодымозащитной службы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В 00.43 пожар был локализован, а в 04.49 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м. На пожаре работали 36 человек личного состава и 11 единиц техники. Благодаря слаженной работе спасателей не было допущено перехода огня на соседние объекты. В результате происшествия никто не пострадал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]