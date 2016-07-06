Высшее образование дорожает. В этом году приморские вузы объявили о существенном повышении своих расценок — стоимость обучения на некоторые специальности увеличилась вдвое. Сколько молодые жители Приморья должны заплатить за успешное будущее, и чем объясняют новые цены представители отрасли?

После 11 лет обучения Дарина Лутфулаева вынуждена расстаться с ДВФУ. С малых лет девушка занималась в хореографическом училище университета, затем окончила колледж. Но высшее образование в этом вузе девушке оказалось не по карману. Особенно если учесть, что теперь стоимость обучения увеличилась больше чем на треть.

Дарина Лутфулаева, абитуриентка: «Мои родители всю мою жизнь — все 11 лет — оплачивали обучение. И я представляю, как они устали от этого, как им тяжело. И я сама просто не позволю им отдавать такие деньги...»

В этом году свои расценки для первокурсников поднял не только федеральный университет, но все вузы Приморья. Так, максимальное увеличение платы за ряд специалитетов в Дальрыбвтузе составило больше 100% — прибавка свыше 100 тысяч рублей в год. А самыми дорогими в крае стали такие направления, как: ядерная физика, культурология, физическая культура. Подробный анализ цен провел информационный портал «ВЛ.ру», там же свое мнение выразили разгневанные жители края:

- Вот и все, что нужно знать о будущем. Оно платное, т.к. выпускнику вуза необходимо «окупить» полученные знания.

- Заплатить 270 000 рублей в год, чтобы выучиться на непонятную специальность с туманными перспективами... Этот мир сошел с ума или я чего-то не понимаю?

Специалисты объясняют повышение стоимости отнюдь не инфляцией и ростом курса валюты. Отчасти к этому процессу приложило руку министерство образования. Так, вуз не имеет права брать за одно коммерческое место меньше того, что платит государство за обучение одного бюджетника. Но это лишь верхушка айсберга ценообразования.

Светлана Клименко, ответственный секретарь приемной комиссии ВГУЭС: «В течение нескольких лет повышение стоимости и норматив стоимости образовательных программ определят министерство. Стоимости, в принципе, в каждом университете — они одинаковые. Но у каждого вуза есть право поднять или удерживать эти цены на определенном уровне... Каждый вуз руководствуется своей политикой».

Другими словами, государство определяет нижний предел оплаты, а «потолок» каждый вуз устанавливает для себя сам и законодательно он в этом не ограничен. В стоимость обучения закладываются и объективные факторы — к примеру, в этом году ДВФУ объявил о повышении зарплат всего преподавательского состава. В остальном рост цен обусловлен коммерческой выгодой.

Евгений Талов, корреспондент: «Образование в современном обществе — это капитал. Никто больше не делает из этого секрета. И поэтому сегодня вы говорим о рынке высшего образования, где основная сдерживающая сила — законы конкуренции. Пока еще молодым приморцам выгоднее обучаться в родном крае, а не в Москве или Европе. Но самое выгодное предложение на рынке всегда может поменяться».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]