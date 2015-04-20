Эксперимент века на суражевских полях. Молодые ученые с острова Русский раз в две недели проезжают по 70 километров туда и обратно, в лабораторию возвращаются с образцами почвы. Намерены доказать, что капуста лучше переносит влагу, если подсыпать биочар. По-русски — это особый березовый уголь. Но разве польза угольной добавки еще не доказана?

Опытное поле — некогда болотистые совхозные почвы, где выращивали кукурузу на силос.

Вячеслав Колодкин, директор приморской овощной опытной станции: «Так гусеничные трактора и комбайны для уборки самоходные тонули здесь, тогда нечем было вытащить, не было вертолетов, которые можно было вызвать за деньги».

Но 25 лет назад на половине поля устроили дренажно-оросительную систему. И стали испытывать четыре вида питания: от ноля, когда в почву ничего не вносят, до плодовитой комбинации органики и минералов.

Магистр Сергей Коровицкий с портативным газоанализатором, студентка Настя Попова, вооружившись датчиками температуры и влажности, ведут уже новое исследование. Прежде нулевую почву в разных концентрациях сдобрили угольком по цене евро за килограмм и наблюдают, как реагирует капуста. Старшим коллегам еще и полуденные образцы привезут.

В лаборатории кафедры почвоведения Школы естественных наук портативные данные уже приняли он-лайн. А теперь изучают банки с капустно-угольной и просто капустной биомассой. Проект международный: мир стремится к чистым продуктам.

Лука Белелли-Маркезини, научный сотрудник кафедры почвоведения: «Это молодая техника, которую в Италии используют официально для сельского хозяйства».

Виктория Семаль, ст. научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразие ДВО РАН, доцент кафедры почвоведения, к.б.н.: «Интерес зарубежных ученых к нашей территории, нашим почвам связан с тем, что они могут у нас с помощью нас исследовать почвы, не подвергшиеся воздействию человека».

Вот и пригодились 25 лет почвенной тишины. Суперприбором, который вычисляет сразу пять газов, анализируют влияние биоугля. Рожденный в безвоздушной среде, он легко впитывает влагу, способен удерживать ее и в нужный момент отдавать. Эффект в связке с биологами изучат и экономисты.

Ольга Нестерова, зав. кафедрой почвоведения, к.б.н.: «Они нам скажут, это рентабельно использовать или нет, раз, а второе, это действительно низко углеродная технология или нет».

Пока языком химии, образцы из Суражевки говорят об экономии азота.

Татьяна Карпенко, мл. научный сотрудник Института химии ДВО РАН, магистр почвоведения: «Его не должно быть мало или много, его должно быть достаточно».

А пока биочар в эксперименте, приморцы меняют севооборот. Год — фасоль или кинза, год — та же капуста. Эффект, говорят, потрясающий!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]