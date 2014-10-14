В Приморье ищут пропавшего пасечника
18 июля группа спасателей Дальнереченского филиала Приморской краевой поисково-спасательной службы приступила к поиску мужчины, 1974 года рождения, который пропал в лесном массиве в районе села Мартынова Поляна Дальнереченского района. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.
По имеющейся информации, 11 июля мужчина ушёл с пасеки в лес и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Поиск начат по заявке полиции.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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