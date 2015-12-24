Во Владивостоке за полгода образовалось свыше 2 тысяч новых семей

С начала года в приморской столице узами брака связали себя 2 113 пар. Из этого числа 123 браков заключено во Владивостоке с участием иностранных граждан. Большинство браков заключены с гражданами бывших союзных республик: Украины, Армении, Азербайджана, а также с представителями Республики Корея, Сирии, Объединённых Арабских Эмират и других стран. Об этом «Вестям: Приморье» сообщили специалисты ЗАГС.

Вместе с тем за шесть месяцев 2018 года в приморской столице зарегистрировано 1 530 разводов. Чаще всего браки расторгают мужчины в возрасте 40-49 лет и женщины в возрасте 25-39 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]