Во Владивостоке за полгода образовалось свыше 2 тысяч новых семей
С начала года в приморской столице узами брака связали себя 2 113 пар. Из этого числа 123 браков заключено во Владивостоке с участием иностранных граждан. Большинство браков заключены с гражданами бывших союзных республик: Украины, Армении, Азербайджана, а также с представителями Республики Корея, Сирии, Объединённых Арабских Эмират и других стран. Об этом «Вестям: Приморье» сообщили специалисты ЗАГС.
Вместе с тем за шесть месяцев 2018 года в приморской столице зарегистрировано 1 530 разводов. Чаще всего браки расторгают мужчины в возрасте 40-49 лет и женщины в возрасте 25-39 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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