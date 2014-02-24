В Приморье вскрыто мошенничество с деньгами из фонда ОМС

В Надеждинском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий с денежными средствами, выделяемыми из фонда обязательного медицинского страхования.

Так, прокуратура Надеждинского района провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья, в том числе на предмет соблюдения прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, оказываемую в местной центральной районной больнице.

Специалисты установили, что должностное лицо учреждения здравоохранения составило реестр граждан, прошедших диспансеризацию с января 2017 года по май 2018 года в порядке проведения 1 и 2 этапа диспансеризации взрослого населения. При этом в ходе проверки выяснилось, что количество прошедших диспансеризацию лиц было завышено, поскольку в реестре указаны граждане, которые фактически диспансеризацию в данные этапы не проходили.

Указанный документ, содержащий заведомо недостоверные сведения, был направлен в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования для оплаты, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В дальнейшем на основании реестра о проведении диспансеризации взрослого населения должностному лицу учреждения здравоохранения были выплачены деньги, часть из которых получена им незаконно, поскольку фактически диспансеризацию граждане не проходили.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района направил материалы в орган дознания для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Надеждинского района. В ходе предварительного расследования будет установлен весь объем похищенных денежных средств.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]