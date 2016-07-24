На трассе Раздольное—Хасан в районе поселка Тихий началась большая стройка. Подрядчики приступили к бурению скважин для опор под будущий мост, который ждут здесь больше года.

Чтобы приступить к возведению моста, сначала необходимо сделать множество измерений. Поэтому первыми к делу приступают геодезисты.

Владимир Жмак, геодезист: «Делаем разбивку под скважину. Потом начинается сам процесс бурения. А мы непосредственно его контролируем, чтобы в итоге всё получилось».

7 августа 2017-го. Ночной ливень, который продолжался всего несколько часов, смыл железобетонный мост через Первую Речку на трассе Раздольное—Хасан. Поток воды здесь был настолько велик, что унесло даже железнодорожную насыпь трехэтажной высоты. Уже год движение автотранспорта идет по временной переправе. Сейчас на месте унесенного водой моста началась большая стройка.

Сергей Зубро, машинист экскаватора: «С 8 утра приступили к работе, расчистили русло реки, подготовили площадку под автокран, который будет монтировать буровую установку».

Виктор Гуров, машинист буровой установки: «Здесь на уровне девяти метров начинается тяжелый грунт — скальник. На то, чтобы установить одну сваю, нужно будет дня четыре. Это нормальные сроки при такой трудности работ».

Под будущие опоры моста пробурить придется 15 скважин двенадцатиметровой глубины. Проектировщики и строители взяли на заметку обманчиво дружелюбный характер Первой Речки. Поэтому новый 84-метровый мост построят с гидрологическим запасом.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]