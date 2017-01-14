Вернисаж в краевом Союзе художников. Свою персональную выставку представил зрителю Алексей Плешивцев, один из основателей приморской школы живописи. В экспозиции — более ста работ, которые отражают историю страны и сорок лет творчества мастера.

На афише юбилейной выставки — рыбацкий сейнер. Со знаменитой Шикотанской группы началось большое живописное путешествие Алексея Плешивцева. Тогда приморские художники, прихватив московских коллег, ловили вдохновение у берегов Курил. А во Владивостоке море он рисовал с детства вместе со старшим братом.

Алексей Плешивцев, член Союза художников РФ: «Он яхтсмен, ходил на судах, я помню. Он рисовал парусные суда. И мне было интересно, я то же самое делал. Потом в школе стенгазеты выпускал».

- А вот вернисаж со шкипером — это не образ Вашего брата?

- Нет, это перекличка, поле между парусом и шкипером. Он оттуда пришел сюда.

- А паруса алые.

- Да, и композиция - переплетение линий и форм.

- Человек на берегу, а душа у него в море.

- Да, и наоборот.

Художественное училище, институт искусств, молодежные и зональные выставки — после Курил он отправился на БАМ, рисовать стройку века на фоне таежной красоты. А дальше творческие поиски увели Алексея Плешивцева от реализма — стали появляться картины символичные, с подтекстом историческим и философским. Человек много читающий, Пифагора он пишет в компании с Леонардо да Винчи и Эйнштейном.

Алексей Плешивцев, член Союза художников РФ: «Бывает так, что непонятны работы. Насчет формы разговор идет, мол, неправда. На самом деле для меня это правда, потому что я свою душу вложил. Поэтому я прислушиваюсь, но делаю свое».

Илья Бутусов, председатель Приморского Союза художников РФ: «Не только я, а очень многие художники моего поколения могут считать и называть Алексея Ивановича одним из своих учителей, за что ему огромное спасибо, и мы его за это очень уважаем».

29 работ Алексея Плешивцева вошли в фонд Приморской картинной галереи, где работает, кстати, его жена — Светлана Антоновна, лучший реставратор Дальнего Востока.

Светлана Плешивцева, жена художника, реставратор: «Мы, конечно, так иногда с ним спорим и не соглашаемся друг с другом, потому что у него свои взгляды, у меня свои, поэтому я очень часто не хожу к нему в мастерскую, даю свободу действий. У него свои взгляды на творчество, на технику, на подход к натуре Я женским взглядом смотрю — мне хочется, чтобы все было выписано. Я люблю старую живопись 18-19 века, потому что больше с ней связана. А вот современная живопись меня как-то меньше притягивает к себе».

В четырех залах Союза художников — отчет мастера за 40 лет творчества: живопись, графика, работы в смешанной технике. Например, ассамбляж — аппликации на холсте стеклом и другими материалами. Именно так выполнен триптих «Движение».

Владимир Снытко, заслуженный художник РФ: «Это художник своего времени, и дай бог ему здоровья и успехов».

Наталья Левданская, искусствовед: «У него семья, у него внуки, правнуки. Выкрутасов в судьбе особых нет. А в живописи он совсем не прост. То есть его энергия направлена на то, чтобы все время искать!»

Алексею Плешивцеву семьдесят пять. Юбилейная выставка проходит в рамках празднования 80-летия краевого Союза художников. В его картинах зритель увидит истоки и развитие живописной школы Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]