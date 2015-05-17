В Приморье готовятся реализовать проект из фантастических фильмом (видео)

Ледокол «Лидер» может быть построен на судостроительном комплексе «Звезда» в ТОР «Большой Камень». Об этом заявил в Приморье зам. председателя правительства РФ Юрий Борисов. Окончательное решение о выборе места строительства должно быть принято к середине июля 2018 года (второй рассматриваемый вариант — Балтийский завод). Основными критериями при выборе верфи станут минимальные затраты и сроки выполнения проекта.

Тем временем, в Интернете появилось видео мощнейшего атомного ледокола "Лидер". Графическое изображение судна в работе и его характеристики представлены на канале ШАГвперед в YouTube.

Ледокол проекта 10510 предназначен для круглогодичной проводки крупнотоннажных судов на протяжении всего Северного морского пути.

Скорость судна длиной 209 м и шириной 47,7 м - 15 узл во льдах толщиной 2 м, сам "Лидер" сможет преодолевать арктический лед толщиной более 4 м.

Мощность - 120 МВт (на валах).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]