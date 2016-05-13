Автоледи грубо нарушила ПДД на опасном перекрестке во Владивостоке
Водитель Ниссан Ноут привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель на перекрестке в районе магазина "Игнат" проехал на запрещающий сигнал светофора. Полиция изучила видеозапись и установила личность водителя. Им оказалась 38-летняя жительница Владивостока.
В отношении нарушительницы Правил дорожного движения составлен административный протокол по части 1 статьи 12.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (проезд на запрещающий сигнал светофора). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей.
Установлено, что стаж вождения водителя Ниссан составляет 9 лет. В этом году женщину дважды привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД РФ: по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 километров в час) и по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств).
Госавтоинспекция Владивостока призывает водителей быть внимательными, соблюдать Правила дорожного движения. Выезжая на дорогу, необходимо убедиться в безопасности своего маневра и не провоцировать аварийные ситуации на дороге.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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