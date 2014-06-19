Во Владивостоке в лобовом ДТП погиб 16-летний мопедист
В среду, 18 июля, около 21.50 на улице Днепровской столкнулись Toyota Camry и мопед. В результате ДТП погиб 16-летний подросток — водитель мопеда.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, молодой человек на мопеде ехал со стороны БАМа в направлении улицы Выселковой. Навстречу ему ехала Toyota Camry. В районе АЗС байк и автомобиль столкнулись. Кто из них выехал на встречную полосу, пока непонятно – следователи выясняют обстоятельства аварии.
От сильнейшего удара седан откинуло к леерному ограждению, а двухколесник деформировался до неузнаваемости. Водитель мопеда после столкновения упал на асфальт.
В срочном порядке на место ДТП прибыли медики, врачи боролись за жизнь 16-летнего парня, но он скончался, не приходя в сознание. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.
Также выяснилось, что при себе у молодого человека имелось водительское удостоверение категории «А». В момент ДТП он был в шлеме. Рулевой Toyota Camry в аварии не пострадал, но позже из-за волнения ему стало плохо и он обратился за помощью к медикам. Госпитализация водителю авто не потребовалась, он остался на месте ДТП для оформления необходимых документов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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