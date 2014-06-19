Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:23
  0

Во Владивостоке в лобовом ДТП погиб 16-летний мопедист

Во Владивостоке в лобовом ДТП погиб 16-летний мопедист

Фото: Карты VL.ru

В среду, 18 июля, около 21.50 на улице Днепровской столкнулись Toyota Camry и мопед. В результате ДТП погиб 16-летний подросток — водитель мопеда.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, молодой человек на мопеде ехал со стороны БАМа в направлении улицы Выселковой. Навстречу ему ехала Toyota Camry. В районе АЗС байк и автомобиль столкнулись. Кто из них выехал на встречную полосу, пока непонятно – следователи выясняют обстоятельства аварии.

От сильнейшего удара седан откинуло к леерному ограждению, а двухколесник деформировался до неузнаваемости. Водитель мопеда после столкновения упал на асфальт.

В срочном порядке на место ДТП прибыли медики, врачи боролись за жизнь 16-летнего парня, но он скончался, не приходя в сознание. В обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

Также выяснилось, что при себе у молодого человека имелось водительское удостоверение категории «А». В момент ДТП он был в шлеме. Рулевой Toyota Camry в аварии не пострадал, но позже из-за волнения ему стало плохо и он обратился за помощью к медикам. Госпитализация водителю авто не потребовалась, он остался на месте ДТП для оформления необходимых документов.

Во Владивостоке в лобовом ДТП погиб 16-летний мопедист
Во Владивостоке в лобовом ДТП погиб 16-летний мопедист
Во Владивостоке в лобовом ДТП погиб 16-летний мопедист
Во Владивостоке в лобовом ДТП погиб 16-летний мопедист

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря