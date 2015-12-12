Корпорация развития Дальнего Востока расторгла соглашение с резидентом ТОР «Михайловский»

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) обратилась в суд с исковыми заявлениями о расторжении соглашений с тремя резидентами территорий опережающего развития (ТОР). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Всего было заявлено четыре иска о расторжении соглашений с резидентами территорий опережающего развития, по одному из них было вынесено положительное решение. Общая сумма штрафных санкций, в основном за неуплату платежей по аренде земельных участков, - 1,317 млн рублей», - рассказал генеральный директор КРДВ Денис Тихонов.

Соглашение, как сообщил Тихонов, по решению суда расторгнуто с резидентом приморской ТОР «Михайловский» - «Дальневосточной сельскохозяйственной компанией». Бывший резидент собирался строить в регионе две молочные фермы на 2,4 тыс. голов и свиноводческий комплекс на 108 тыс. голов в год. Компания не запрашивала в КРДВ землю, либо инфраструктуру, не предоставила корпорации результаты инженерных изысканий и соответствующую проектную документацию, не отвечала на письма, в том числе с предложением расторгнуть соглашение без суда.

Условия заключенных соглашений, добавил гендиректор КРДВ, нарушили также еще три резидента. В частности, резидент ТОР «Камчатка» «Дальстройторг», резидент ТОР «Комсомольск» «Эпсилон-2», заявлявшийся, как сообщалось ранее, с проектом строительства цеха по выпуску авиадеталей, а также «Самарга-Холдинг» с крупным проектом по созданию транспортно-логистического центра в Хабаровском крае.

«Корпорация не может допустить, чтобы резидент, не выполняя условий соглашения, был причиной неэффективного расходования бюджетных средств, в рамках предоставления налоговых преференций и обеспечения других льгот для инвесторов ТОР, в том числе создания и обеспечения резидентов инженерной инфраструктурой. Доля таких проектов на сегодня составляет менее 0,5%. При этом КРДВ внимательно отслеживает деятельность резидентов и направляет все усилия на их поддержку. Стоит отметить, что 54 проекта резидентов ТОР уже осуществляют заявленную деятельность. Всего же резиденты в рамках заключенных соглашений о реализации инвестиционных проектов в ТОР вложили более 93 млрд рублей, и создали 8,8 тыс. рабочих мест», - сказал Тихонов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]