Госдума приняла в I чтении проекты о российских офшорах на острове Русский

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о специальных административных районах (САР), которые предусматривают создание альтернативы зарубежным офшорным зонам на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Пакет законопроектов инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации от Приморья и Калининградской области.

Документы предусматривают наделение одного из федеральных органов власти функциями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере функционирования САР, а также создание соответствующим субъектом РФ в каждом САР управляющей компании, которая будет обеспечивать функционирование САР.

Согласно законопроекту «О международных компаниях», статус такой компании может быть присвоен российским хозяйственным обществам в форме обществ с ограниченной ответственностью и публичных и непубличных акционерных обществ либо иностранным юрлицам. Для получения такого статуса компании необходимо стать участником САР и принять на себя обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ на основании заявления.

Законопроектом устанавливаются особенности создания международной компании, ее государственной регистрации, предоставления и прекращения статуса международной компании, определяются особенности правоотношений, связанных с долевым капиталом компании, учетом долей, распределением дивидендов, а также предусматриваются компетенции органов управления международной компании, требования, предъявляемые к таким органам, к документам международной компании.

Конфиденциальная информация о бенефициарах компании будет доступна госорганам РФ, отметил ранее один из авторов законопроекта Виктор Пинский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]