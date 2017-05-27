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Пьяная девушка устроила массовое ДТП во Владивостоке (фото)

Пьяная девушка устроила массовое ДТП во Владивостоке (фото)

В ночь на 19 июля во Владивостоке возле дома по адресу Гульбиновича, 31 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой  @"Экипажи ДПС».

По данным инстаграм-паблика, на придомовой парковке пьяная автоледи за рулем автомобиля Toyota Vitz совершила столкновение с семью автомобилями. По словам очевидцев, после того, как на место происшествия прибыли шокированные владельцы поврежденных авто виновница ДТП попыталась прикинутся простой зевакой и смешаться с толпой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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