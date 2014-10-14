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В Приморье продолжается поиск пасечника, который пропал 11 июля

В Приморье продолжается поиск пасечника, который пропал 11 июля

Фото: Garrett-Minelab.ru

18 июля группа спасателей Дальнереченского филиала Приморской краевой поисково-спасательной службы приступила к поиску мужчины 1974 года рождения который пропал в лесном массиве в районе села Мартынова Поляна Дальнереченского района.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на спасателей, 11 июля мужчина ушел с пасеки в лес и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Группа спасателей Дальнереченского филиала Приморской краевой поисково-спасательной службы и сотрудники полиции обследовали 2 кв.км. лесного массива. Поиск результата не дал и будет продолжен.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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