В Приморье продолжается поиск пасечника, который пропал 11 июля
18 июля группа спасателей Дальнереченского филиала Приморской краевой поисково-спасательной службы приступила к поиску мужчины 1974 года рождения который пропал в лесном массиве в районе села Мартынова Поляна Дальнереченского района.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на спасателей, 11 июля мужчина ушел с пасеки в лес и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Группа спасателей Дальнереченского филиала Приморской краевой поисково-спасательной службы и сотрудники полиции обследовали 2 кв.км. лесного массива. Поиск результата не дал и будет продолжен.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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