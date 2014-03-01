Побережье Андреевки может войти в состав национального парка в Приморье

Организация «Дальневосточные леопарды» выступило с инициативой включения в состав «Земли леопарда» нового земельного участка площадью 6000 га. Прибрежная территория в районе поселка Андреевка Приморского края может быть включена в национальный парк в виде отдельного кластера, где также обитают редкие пятнистые кошки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

До недавнего времени данная территория мало охранялась и уже частично пострадала от действий человека. При уменьшении антропогенного воздействия этот участок мог бы дать возможность для расширения ареала дальневосточного леопарда. За последние 100 лет площадь местообитаний редкой кошки сократилась в 40 раз, но сейчас рост популяции заставляет леопардов расселяться за пределы нацпарка. В связи с этим инициатива автономной некоммерческой организации «Дальневосточные леопарды» о включении нового участка в ООПТ нашла поддержку у руководства ФГБУ «Земля леопарда».

Сейчас идет подготовка проектной документации, необходимой для решения вопроса о расширении национального парка. Следующим этапом станет государственная экологическая экспертиза, после чего Минприроды России передаст проект постановления о присоединении нового кластерного участка к национальному парку на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.

Будучи собственником земельного участка, до завершения этой работы АНО «Дальневосточные леопарды» намерено принять все меры для соблюдения требований природоохранного законодательства в его границах.

***

«Дальневосточные леопарды» - автономная некоммерческая организация, созданная в 2011 году с целью изучения, сохранения и восстановления популяции самой редкой крупной кошки мира. Председатель наблюдательного совета организации - специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. При поддержке АНО в нацпарке «Земля леопарда» проводится фотомониторинг, подкормка копытных, а также борьба с лесными пожарами и браконьерством.

В 2017 году АНО «Дальневосточные леопарды» получила в дар и оформила в собственность земельный участок в пределах бывшего оленепарка в районе поселка Андреевка Хасанского района. Эта территория непосредственно граничит с Дальневосточным морским заповедником, впечатляя своими прекрасными ландшафтами и богатым биологическим разнообразием. Кроме того, здесь неоднократно фиксировали дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]