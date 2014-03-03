В 50 км от побережья Приморье произошло землетрясение
Сегодня утром 19 июля у берегов Приморского края в 8:04 местного времени произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт Маглипогода
Сейсмособытие зарегистрировано в Японском море в 50 км от побережья Приморского края в Тернейском районе. Расстояние до Тернея – 65 км, до Дальнегорска – 155 км. Эпицентр землетрясение находился с координатами 45°00’00”с.ш., 137°29’24”в.д.. Глубина: 330км. Угроза цунами нет. Землетрясение снова произошло на большой глубине.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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