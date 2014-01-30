Жительница Владивостока осуждена за неуплату алиментов собственным детям

Во Владивостоке мировой суд вынес приговор местной жительнице, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, фигурантка является матерью малолетних детей в возрасте 5, 8 и 13 лет (в отношении двоих детей она лишена родительских прав, в отношении третьего ребенка - ограничена в родительских правах).

Решением суда на нее возложена обязанность уплачивать алименты на содержание детей. Несмотря на это, после неоднократных предупреждений об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание ребенка, будучи трудоспособной и физически здоровой, женщина на протяжении года мер к официальному трудоустройству не принимала, обязанность по уплате алиментов не исполняла.

В связи с этим, ее привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Учитывая, что после этого она продолжила уклоняться от своих обязательств по выплатам денежных средств, в отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело.

Всего, у фигурантки образовалась задолженность по уплате алиментов в размере около 400 тыс. рублей.

Признав подсудимую виновной в совершении преступления против семьи и несовершеннолетних, суд назначил ей наказание в виде 12 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства ежемесячно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]