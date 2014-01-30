Жительница Владивостока осуждена за неуплату алиментов собственным детям
Во Владивостоке мировой суд вынес приговор местной жительнице, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, фигурантка является матерью малолетних детей в возрасте 5, 8 и 13 лет (в отношении двоих детей она лишена родительских прав, в отношении третьего ребенка - ограничена в родительских правах).
Решением суда на нее возложена обязанность уплачивать алименты на содержание детей. Несмотря на это, после неоднократных предупреждений об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание ребенка, будучи трудоспособной и физически здоровой, женщина на протяжении года мер к официальному трудоустройству не принимала, обязанность по уплате алиментов не исполняла.
В связи с этим, ее привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Учитывая, что после этого она продолжила уклоняться от своих обязательств по выплатам денежных средств, в отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело.
Всего, у фигурантки образовалась задолженность по уплате алиментов в размере около 400 тыс. рублей.
Признав подсудимую виновной в совершении преступления против семьи и несовершеннолетних, суд назначил ей наказание в виде 12 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства ежемесячно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.02.2018 В Приморье мать задолжала своим детям почти 400 тысяч рублей
-
22.01.2018 Жительница Владивостока пойдет под суд за невыплату алиментов собственному ребенку
-
02.11.2015 Прокуратура ПК: Злостное уклонение от уплаты алиментов может грозить реальным сроком лишения свободы
-
23.07.2014 На злостную алиментщицу из Приморья заведено пятое уголовное дело
-
23.05.2014 Жительница Артема ответит в суде за злостное уклонение от уплаты алиментов
-
30.01.2014 Суд заставил жителя Владивостока заплатить алименты своему сыну
Добавить комментарий