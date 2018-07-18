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Во Владивостоке выпустили силиконовую игрушку Ким Чен Бол (видео)

Во Владивостоке выпустили силиконовую игрушку Ким Чен Бол (видео)

Владивостокская дизайн-студия Tanka Toys представила силиконовую игрушку Ким Чен Бол, которая весьма похожа на лидера одного из государств Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @tankatoys.

«Кажется, у нас получилась почти что секс-игрушка. Знакомьтесь, силиконовый Ким Чен Бол», — говорится в сообщении студии.

Планируется, что в ближайшее время игрушка поступит в продажу.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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