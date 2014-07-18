Во Владивостоке на общественном пляже с отдыхающих потребовали 6000 рублей

На пляже в бухте Парис во Владивостоке неизвестные потребовали с отдыхающих 6000 рублей за отдых с пятницы по воскресенье. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на prim.news.

По данным издания, супружеская пара прибыла сюда в пятницу, 13 июля. Они заплатили на въезд на пляж 100 рублей, при этом им не предоставили каких-либо документов.

«Готовились садиться за стол, как подошел парень, спортивного телосложения, вроде азербайджанец, попросил мужчин отойти с ним поговорить. Парень начал требовать оплату в размере 1000 рублей с палатки, за три дня отдыха, так как мы собирались остаться до воскресенья, с нас потребовали 6000 рублей. На что мы попросили показать нам прейскурант или договор аренды, в котором прописано про оплату. Парень попросил пройти с ним на проходную, но и там никаких документов не оказалось. На что мой муж сказал, что платить отказывается, а работник пляжа намекнул, что мы тут до воскресения и если не заплатим, будут проблемы», — рассказала отдыхающая.

В итоге они заплатили 1000 рублей. «Оплатили, так как не хотелось портить себе отдых, но больше туда ни ногой», — заключила девушка.

Между тем, как напоминает прокуратура, каждый гражданин, любой житель города Владивостока, Приморского края имеет право свободного и бесплатного доступа к морским, речным и озерным пляжам, расположенным у водных объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Любое действие, направленное на препятствование либо взимание платы – незаконно.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства, причаливания плавучих средств, а также бесплатно использовать эти водные объекты для личных и бытовых нужд.

Ширина береговой полосы этих водных объектов составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, — в этом случае ширина береговой полосы составляет пять метров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]