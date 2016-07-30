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Неделя замечательного пляжного отдыха ждет приморцев

Неделя замечательного пляжного отдыха ждет приморцев

В ближайшую недели погоду в Приморском крае будет определять антициклон. В крае установится настоящая жара. Даже на побережье будет очень тепло. Температура в континентальных районах будет составлять +30 °С +40 °С. На побережье будет прохладнее, но тоже будет очень тепло +20 °С +29 °С.

По мнению эксперта сайта Маглипогода, эта неделя ожидается очень хорошая для отдыха на море. Будет очень жарко, осадков будет очень мало. Циклонов и тайфунов не ожидается.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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