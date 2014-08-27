Полиция Владивостока проводит проверки по фактам двух смертей в ДТП с участием мотоциклистов
В дежурную часть отдельного батальона ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 121 по улице Днепровская. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.
Установлено: 16-летний водитель мопеда Ямаха Маджести двигался с улицы Тухачевского в сторону Бородинской. В районе дома № 121 по улице Днепровская водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомашиной Тойота Камри, которой управлял 52-летний водитель.
В результате автоаварии водитель мопеда получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Стаж вождения погибшего составил полтора месяца. Водитель автомобиля Тойота Камри в ДТП не пострадал.
Через 6 часов в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 62 А по улице Успенского. На место происшествия прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы и медики.
Полиция установила: 27-летний водитель мотоцикла Хонда двигался с улицы Фанзавод в сторону улицы Маковского и совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель мотоцикла получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Стаж вождения погибшего составил 6 лет.
По фактам автоаварий со смертельным исходом полиция проводит проверки. Устанавливаются обстоятельства происшествий, назначено проведение ряда экспертиз.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, с начала года на территории Владивостока зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых 17 водителей пострадали, 5 погибли.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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