Во Владивостоке салоны красоты стали обходиться дороже

Один из российских сервисов интернет-объявлений Юла проанализировал предложения по продаже готового бизнеса во Владивостоке за 2 квартал 2018 года. По сравнению с 1 кварталом готовый бизнес в категориях «бизнес под ключ» и «франшиза» в городе подорожал на 39%.

Средняя цена готового бизнеса под ключ во Владивостоке составила 736 тысяч рублей, что на 2% дешевле средней стоимости готового бизнеса по России. Стоимость снижалась, например, в сфера общепита (на 67%) — до 195 тысяч рублей в среднем. А больше всего подорожали салоны красоты. Цена на них в городе выросла в 4,6 раз и составила 2,2 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]