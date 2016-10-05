Во Владивостоке салоны красоты стали обходиться дороже
Один из российских сервисов интернет-объявлений Юла проанализировал предложения по продаже готового бизнеса во Владивостоке за 2 квартал 2018 года. По сравнению с 1 кварталом готовый бизнес в категориях «бизнес под ключ» и «франшиза» в городе подорожал на 39%.
Средняя цена готового бизнеса под ключ во Владивостоке составила 736 тысяч рублей, что на 2% дешевле средней стоимости готового бизнеса по России. Стоимость снижалась, например, в сфера общепита (на 67%) — до 195 тысяч рублей в среднем. А больше всего подорожали салоны красоты. Цена на них в городе выросла в 4,6 раз и составила 2,2 млн рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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