Приморье переходит на телевидение нового уровня
Сегодня во Владивостоке проходит масштабное совещание руководителей филиалов российской телевизионной и радиовещательной сети. Этот год для РТРС- ключевой. В России завершается строительство сети цифрового эфирного вещания и планируется что к концу 2018 уже 20, вместо прежних 10, цифровых каналов будут доступны для 98 процентов населения страны, то есть почти каждому. Так же с января следующего года начнется поэтапное сокращение аналогового телевещания. И технологии, которые позволят это все сделать, а так же вопросы относительно информационно разъяснительной работы с населением и обсуждали руководители филиалов РТРС со всей страны во Владивостоке.
Алексей Грабков, директор Приморского филиала РТРС: "Неслучайно совещание проходит у нас: 90 лет со дня начала радиовещания в Приморском крае, а мы считаем эту дату своим днем рождения. Поэтому к нам приехали гости из многих филиалов, это отличная возможность обменяться опытом."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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