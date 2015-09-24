Владивосток вошел в ТОП-10 креативных городов России

Фонд Calvert 22 и консалтинговая компания Price waterhouse Coopers (PwC) представили рейтинг Индекса креативного капитала городов России. Первое место заняла Москва, на восьмом, опережая Калининград, Пермь и Нижний Новгород, – Владивосток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Креативный капитал — это особенности социальной и культурной инфраструктуры, возможности инновационно-креативного сектора, которые позволяют привлекать представителей креативных профессий.

Рейтинг включает в себя группу показателей. Город: экономическое положение, культурная жизнь, городское окружение, образовательная среда. Люди: активность, образованность, открытость, креативность. Бизнес: креативные ресурсы, масштаб креативной экономики. Власть: поддержка бизнеса, поддержка бюджетных сфер, открытость власти. Бренды: медиавлияние города, уровень брендов, имиджевая привлекательность города.

15 самых креативных городов России:

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Казань

4. Екатеринбург

5. Новосибирск

6. Тюмень

7. Краснодар

8. Владивосток

9. Калининград

10. Пермь

11. Нижний Новгород

12. Воронеж

13. Великий Новгород

14. Уфа

15. Омск

Отметим, Владивосток входит в Топ-5 лучших туристических городов России по данным аналитического агентства «ТурСтат». По словам приезжих, столица Приморья считается один из самых красивых и гостеприимных городов России. Об этом говорит и статистика – в 2017 году краевой центр посетили более 3 миллионов иностранных туристов и путешественников из других городов нашей страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]