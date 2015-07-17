Анонс на 20 июля
20 июля во Владивостоке с 8.00 до 19.00 на центральной площади пройдет продовольственная ярмарка.
20-22 июля г. Уссурийск, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6). Краевая Спартакиада пенсионеров Приморского края. Открытие 20 июля в 10.00. Награждение 22 июля в 13.30.
20 июля г. Владивосток, Спортивная набережная (около фонтана). Танцевальная фитнес-программа «Зумба фитнес» для всех желающих. Начало в 18.00-19.00.
20-22 июля г. Владивосток, акватория Амурского залива, яхт-клуб «Семь футов» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17). Межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок «Семь футов-2018».
20-22 июля г. Владивосток, бухта Шамора, пляж №3. Фестиваль пляжных видов спорта. Начало в 09.00.
20 июля — Международный день шахмат.
20 июля — Международный День Торта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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