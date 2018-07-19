Аэропортовская трасса скована пробкой

На аэропортовской трассе под Владивостоком произошло ДТП с участием трех машин. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, на дороге образовалась огромная пробка в сторону краевого центра.

О пострадавших в ДТП пока ничего не сообщается.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) 18 Июл 2018 в 10:10 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]