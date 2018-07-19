Аэропортовская трасса скована пробкой
На аэропортовской трассе под Владивостоком произошло ДТП с участием трех машин. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, на дороге образовалась огромная пробка в сторону краевого центра.
О пострадавших в ДТП пока ничего не сообщается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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