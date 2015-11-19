18 июля ушел из жизни Александр Михайлович Лобычев, литературный критик, искусствовед, эссеист. Фигуры, равной ему, в обозримом пейзаже, нет. И не предвидится.

Александр Михайлович обладал безукоризненным художественным вкусом. Если хвалил, значит, было за что. Он не любил, когда его называли критиком, но долгие годы во Владивостоке был главным литературным авторитетом. Его книга «На краю русской речи», монографии «Искусство Приморья на Рубеже веков» и «Дальневосточная литература во времени и пространстве» на сегодняшний день являются наиболее полным обзором и анализом литературы и изобразительного искусства Приморья и Дальнего Востока. По окончании факультета русской филологии ДВГУ, в 1983-ем Александр Лобычев работал в Дальневосточном книжном издательстве, Дальиздате до самой ликвидации предприятия. Потом были издательства «Уссури» и «Рубеж», радио, картинная галерея «ПортМэй», Приморская картинная галерея.

В этом году решилось, что Александр Лобычев возглавит Музей литературы русского Востока при краевом музее Арсеньева. Не сбылось.

Имя Александра Лобычева навсегда останется в истории литературы Дальнего Востока.

Прощание с Александром Лобычевым состоится 23 июля, в понедельник, в Приморском отделении Союза художников России, улица Алеутская, 14/А с 12.00 до 13.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]